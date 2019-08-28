Вышел трейлер апокалипсиса "Аванпост" от режиссера "Гоголя"

В сети появился трейлер российского фантастического боевика "Аванапост". Ролик был размещен на официальном YouTube-канале телеканала ТВ-3.
Сюжет фильма рассказывает о недалеком будущем, в котором нечто уничтожило все живое за пределами маленького круга жизни — Аванпоста. Героям предстоит узнать. Что уничтожает все живое и предотвратить полный геноцид.
Режиссером фильма стал постановщик трилогии "Гоголь" Егор Баранов. Главные роли в фильме сыграли Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова, Константин Лавроненко и другие. Премьера ленты запланирована на 21 ноября 2019 года.
Видео: ТВ-3
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