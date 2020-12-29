Экранизация романа "Метро 2033" не получила поддержку Фонда кино

На производство картины планируется потратить 700 млн рублей.

Фонд кино представил список из 10 российских фильмов, которые получат материальную поддержку. Среди заявок находилась экранизация романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033", однако она осталась без поддержки Фонда.

Режиссером фильма станет Егор Баранов. Действие развернется спустя 20 лет после ядерного апокалипсиса. Последние выжившие прячутся в туннелях московского метро – самого большого в мире противоатомного бомбоубежища. 20-летнему парню Артему с ВДНХ предстоит опасный путь через все метро. Он должен спасти не только родную станцию, но и предупредить человечество о новой смертельной угрозе.

На производство картины планируется потратить 700 млн рублей. 150 млн из них пойдут на маркетинг. Кинематографисты рассчитывают на сборы в 1,5 млрд рублей. Премьера запланирована на январь 2024 года.

Ранее Ирина Розанова рассказала, как относится к своей героине в сериале "Самка Богомола".

Фото: Instagram / glukhovsky