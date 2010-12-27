В 2022 году выйдет фильм по роману Глуховского "Метро 2033"

Не смотря на многочисленные предложения, писатель десять лет откладывал экранизацию книги.

По постапокалиптическому роману Дмитрия Глуховского "Метро 2033" собираются снять фильм. Об этом сообщил сам автор в своем аккаунте Instagram.

Выход ленты на большие экраны планируется 1 января 2022 года. Экранизацией займутся компании ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания "Централ Партнершип".

Глуховский сообщил, что "Метро 2033" является его первым романом. Не смотря на многочисленные предложения, писатель десять лет откладывал экранизацию, пока не встретил продюсеров, способных перенести его книгу на экран.

Роман "Метро 2033" стал бестселлером и был переведен на 37 языков. Сюжет рассказывает о жизни людей в московском метро после ядерной войны. После выхода первой книги были опубликованы еще две – "Метро 2034" и "Метро 2035". Дмитрий Глуховский также известен как автор книг "Сумерки", "Будущее" и "Рассказы о родине".

Ранее мы писали, что брат Бена Аффлека снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".

Фото: Instagram / glukhovsky