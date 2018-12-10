Брат Бена Аффлека снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни"

Премьера картины состоится в России 22 августа.

Брат голливудского актера Бена Аффлека, американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптическую драму "Свет моей жизни". Об этом пишет Movie Maker.

Восемь лет назад человечество поразил неизвестный вирус, который убил практически всех женщин на Земле. Главный герой пытается спасти свою 12-ленюю дочь, у которой оказался иммунитет к заболеванию. Они путешествуют по лесам Северной Америки, лишь при большой надобности приближаясь к городам. В мире, где живут одни мужчины, а выжившие женщины прячутся в бункерах, опасность подстерегает путников на каждом шагу.

Премьера картины состоится в России 22 августа.

Ранее мы писали, что появился первый трейлер драмы о домогательствах в Fox News.

Видео: YouTube / YM Трейлеры