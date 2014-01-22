Вышел дублированный трейлер "Гипнотика"

В России фильм выйдет в прокат с 6 июля.

Компания "Централ Партнершип" выпустила русский трейлер триллера "Гипнотика" от режиссера Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли. В широком прокате картина стартует с 6 июля. В мире фильм уже демонстрируется в кинотеатрах. Известно, что он показал худший старт за всю карьеру как Бена Аффлека, так и Роберта Родригеса. При бюджете в 65 миллионов долларов лента за первый уикенд собрала всего 2,4 миллиона долларов. История рассказывает о судьбе детектива, которому приходится расследовать череду необъяснимых преступлений и параллельно разыскивать пропавшую дочь. В какой-то момент персонажу приходится заручиться поддержкой экстрасенса Дианы Круз.

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь....все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. синопсис триллера

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership