Трейлер с геймплеем Warhammer 40K: Rogue Trader показал свободу выбора

Дата выхода игры еще не назначена.

Студия-разработчик Owlcat Games представила новый трейлер ролевой компьютерной игры Warhammer 40000: Rogue Trader, который рассказывает о свободе выбора игроков в проекте. Авторы уточнили, что бета-версия их работы уже доступна всем пользователям, которые оформили предварительный заказ. В настоящее время известно, что изменения позволят геймерам начать игру с самого начала и создать для себя уникального персонажа. Дополнительно они получат возможность вернуться к прологу и первой главе игры, хотя в альфа-версии этого не было, так как действие началось сразу же со второго акта истории. Также для клиентов откроется доступ к городу друкари Комморрагу, компаньон — космодесантник из ордена Космических Волков Ульфар.

Разработчики пояснили,что предусмотрели обновленное развитие персонажа, он будет развивать свой корабль, по-другому обеспечивать колонизацию и проводить сражения с противниками. В игре появится "система убеждений". Речь идет о том, что каждый раз, делая тот или иной выбор, протагонист истории будет накапливать очки в пользу Империума, Благодеяния или Скверны. Они позволят ему открывать для себя новые способности и опции диалогов. В настоящее время информации об официальном выходе проекта в свет нет.

Вышел финальный геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom.

Фото и видео: YouTube / Owlcat Games