Вышел финальный геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom

Bethesda Softworks показали финальный ролик к своему новому проекту.

Компания ZeniMax Online представила финальный геймплейный трейлер, посвящённый дополнению к компьютерной игре Necrom для MMORPG The Elder Scrolls Online. Известно, что история проекта развернется на территории Морровинда. Пользователям придется изучать опасности, которые скрываются на полуострове Телванни. Целью для игрока будет помешать загадочным силам завладеть мощью Апокрифа, который может погубить всё живое. Официальная премьера DLC запланирована на 5 июня для персональных компьютеров и 20 июня для игровых консолей PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Ранее авторы говорили о о том, что данное обновление добавит в геймплей класс Арканист, два региона, полуостров Телванни, Апокрифа. Также в нем состоится Испытание для 12 игроков. Геймеры смогут сыграть против новых противников и пройти часть сюжетной арки "Тени над Морровиндом".

В сети появился трейлер второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе".

Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks