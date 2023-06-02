В сети появился трейлер второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе"

Премьера шоу запланирована на 22 июня.

В социальных сетях появился трейлер второго сезона сериала "И просто так" — продолжения "Секса в большом городе". Авторы проекта рассказывают о дальнейшей жизни трех героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды. Также ожидается появление актера Джона Корбетта, который вновь исполнит роль Эйдана Шоу. Официальная премьера запланирована на американском стриминговом сервисе Max 22 июня. Сезон будет состоять из 11 эпизодов. В день релиза создатели обещали показать зрителям сразу две серии. Ранее инсайдеры смогли узнать о том, что англоканадская актриса Ким Кэтролл вернется к роли Саманты Джонс в сериале "И просто так". Звезда появится в одной сцене в финале второго сезона шоу. Детали сюжета в настоящее время не раскрываются, однако известно, что Саманта Джонс не будет взаимодействовать с другими героинями истории.

В свежем трейлере Street Fighter 6 показали альтернативные облики героев.

Фото и видео: YouTube / MAX