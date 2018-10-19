Появился первый трейлер драмы о домогательствах в Fox News

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

В сети появился первый трейлер фильма Bombshell о домогательствах в телевизионном гиганте Fox News. Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

Картина основана на реальных событиях. В 2016 года Гретхен Карлсон (Николь Кидман) подала иск против экс-главы Fox News и Fox Television Stations Роджера Эйлса и обвинила его в сексуальных домогательствах. К обвинениям Карлсон присоединилась Мегин Келли (Шарлиз Терон) и исполнительный продюсер Fox News, которого сыграла Марго Робби. Роль руководителя досталась Джону Литгоу.

Режиссером фильма стал Джей Роуч, сценарий к ленте написал Чарльз Рэндольф. Фильм выйдет в прокат в декабре, точная дата пока не называется.

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Видео: YouTube / Rapid Trailer