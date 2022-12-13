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Вышел трейлер фильма "Гипнотик" с Беном Аффлеком

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Фильм выйдет в свет 12 мая.

Известный портал IGN поделился трейлером научно-фантастического триллера от режиссера Роберта Родригеса ("Мачете"), разработкой которого он занимается с 2018 года.  "Гипнотик" (Hypnotic) стартует в кинотеатрах с 12 мая. В актерском составе заявлены Бен Аффлек ("Бэтмен против Супермена"), Алисе Брага ("Королева Юга"), Дайо Окенийи ("Голодные игры"), Уильям Фихтнер ("Побег") и Джей Ди Пардо ("Форсаж 9"). Сюжет истории основывается на стремлении главного героя разыскать пропавшую дочь. В результате детектив по имени Дэнни Рурк расследует серию ограблений, которые "искажают реальность". Мужчина начинает сомневаться во всем, что находится вокруг его. Ему удается заручиться поддержкой Дайаны Крус (Брага) - экстрасенса, которая дает ему наводку о неуловимом призраке, который может обладать информацией об исчезнувшей девушке.

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Фото и видео: YouTube / IGN

Теги: бен аффлек, гипнотик, роберт родригес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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