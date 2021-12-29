В сети появился тизер "Глубоких вод" с Беном Аффлеком и Аной де Армас

Эротический триллер выйдет 18 марта.

В интернете появился тизер-трейлер "Глубоких вод" — нового эротического триллера с Беном Аффлеком и Аной де Армас. В России проект представлен компанией "Вольга". В основе сюжета картины станет жизнь супругов, которые пытаются поддержать свой брак, несмотря на существующие измены. На первый взгляд Вика и Мелинду можно назвать идеальной парой, так как они оба красивы, имеют ребенка, влиятельных друзей и большой дом. При этом муж узнает об изменах жены, но прощает ей все. Ситуация резко меняется, когда одного из возлюбленных Мелинды находят мертвым.

Постановщиком сериала выступил Эдриан Лайн. Последней режиссерской работой автора был эротический триллер "Неверная" в 2002 году. Он известен картинами вышли "9 1/2 недель" (1985), "Роковое влечение" (1987), "Непристойное предложение" (1993). Официальная премьера в РФ "Глубоких вод" запланирована на 18 марта. В тот же день фильм появится на стриминговом сервисе Hulu.

Hulu выпустил трейлер сериала "Жизнь и Бет".

Фото и видео: YouTube / Hulu

