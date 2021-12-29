Hulu выпустил трейлер сериала "Жизнь и Бет"

Проект выходит на экраны 18 марта.

Американская компания Hulu выпустила трейлер сериала "Жизнь и Бет". Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале студии. Главную роль в новом проекте исполнила стенд-ап комик Эми Шумер. В сериале также задействованы Майкл Сера, Майкл Рапапорт, Рок Коли, Дэвид Бирн, Деннис Фанни и другие известные актеры.

История расскажет зрителям об известной предпринимательнице, которая управляет винным бизнесом. Она имеет недвижимость на Манхэттене и возлюбленного. Неожиданно у девушку обнаруживаются проблемы со здоровьем, что заставляет героиню переосмыслить свою жизнь. Она бросает свое дело и молодого человека, чтобы отправиться на экоферму.

Официальный релиз сериала запланирован на 18 марта.

Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Фото и видео: YouTube / Hulu