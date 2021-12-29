Вышел трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Премьера в России запланирована на 5 мая.

Marvel Studios представила трейлер фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Ролик опубликован на официальном Youtube-канале американской киностудии.

Кинолента продолжает сюжет вышедшего в прошлом году "Человека-паука: Нет пути домой". По сюжету, после неудачного колдовства в мире наступает еще больший хаос, и Стрендж пытается предотвратить трагедию. Он будет сражаться с древним монстром Шума-Горат и "темной" версией самого себя из другой вселенной.

В трейлере показали самого Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), а также еще одного героя Marvel – Алую ведьму (Элизабет Олсен) и неизвестного персонажа, которого сыграет Патрик Стюарт. Его голос зритель слышит за кадром.

Дата выхода нового фильма о докторе Стрэндже в России запланирована на 5 мая.

Ранее вышел первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео: Youtube / MARVEL Россия

Фото: Twitter / Marvel