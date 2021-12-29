Опубликован первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Премьера запланирована на 2 сентября.

Стриминговый сервис Amazon представил первый тизер-трейлер сериала "Властелин колец: кольца власти". Минутный ролик опубликован на Youtube-канале Prime Video.

В основу проекта легли рассказы и записки писателя Дж.Р.Р. Толкина. Действия развернутся за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Уже известно, что сериал расскажет о восхождении Саурона к власти, создании 20 колец и о многом другом.

Премьера запланирована на 2 сентября. Сериал покажут на стриминге Amazon Prime. В первом сезоне выйдет восемь серий. Всего будет снято пять сезонов.

Ранее в сети появились постеры сериала по "Властелину колец".

Видео: Youtube / Prime Video