Опубликованы постеры сериала по "Властелину колец"

Премьера сериала состоится 2 сентября.

Компания Amazon в Twitter опубликовала 23 новых постера сериала по киновселенной "Властелина колец". Проект получил название "Кольца власти".

На постерах видны руки героев сериала – эльфов, волшебников, воинов, гномов и так далее. Уже по этим изображениям поклонники саги смогут узнать некоторые детали.

Сериал "Кольца власти" расскажет о событиях, произошедших во вторую эпоху Средиземья. Речь пойдет о восхождении к власти Саурона. Премьера состоится 2 сентября.

Недавно Amazon показал тизер сериала по "Властелину колец".

Фото: Twitter / The Lord of the Rings on Prime