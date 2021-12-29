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Опубликованы постеры сериала по "Властелину колец"
Сегодня, 11:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Опубликованы постеры сериала по "Властелину колец"

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Премьера сериала состоится 2 сентября.

Компания Amazon в Twitter опубликовала 23 новых постера сериала по киновселенной "Властелина колец". Проект получил название "Кольца власти".

На постерах видны руки героев сериала – эльфов, волшебников, воинов, гномов и так далее. Уже по этим изображениям поклонники саги смогут узнать некоторые детали.

Сериал "Кольца власти" расскажет о событиях, произошедших во вторую эпоху Средиземья. Речь пойдет о восхождении к власти Саурона. Премьера состоится 2 сентября.

Недавно Amazon показал тизер сериала по "Властелину колец".

Фото: Twitter / The Lord of the Rings on Prime

Теги: властелин колец, кольца власти
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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