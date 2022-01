Amazon показал тизер сериала по "Властелину колец"

Сериал выйдет на экраны телевизоров в сентябре.

Американская студия Amazon показала тизер сериала по "Властелину колец". Проект получил название "Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Выход работы, созданной по вселенной данного мира, запланирован на 2 сентября 2022 года. В ролике говорится о происхождении 20 Колец власти, которые получили представители разных народов, распространенных в Средиземье.

Новый сериал уже продлили на второй сезон. Сюжет будет фокусироваться на событиях, которые предшествуют оригинальной трилогии, снятой режиссером Питером Джексоном. Однако сотрудники сети Amazon держат в секрете ключевые линии.

Известно, что эпизоды будут размещаться онлайн каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video