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Amazon показал тизер сериала по "Властелину колец"

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Сериал выйдет на экраны телевизоров в сентябре.

Американская студия Amazon показала тизер сериала по "Властелину колец". Проект получил название "Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Выход работы, созданной по вселенной данного мира, запланирован на 2 сентября 2022 года. В ролике говорится о происхождении 20 Колец власти, которые получили представители разных народов, распространенных в Средиземье.

Новый сериал уже продлили на второй сезон. Сюжет будет фокусироваться на событиях, которые предшествуют оригинальной трилогии, снятой режиссером Питером Джексоном. Однако сотрудники сети Amazon держат в секрете ключевые линии.

Известно, что эпизоды  будут размещаться онлайн каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video.

Представлен новый ролик фильма "Бэтмен".

Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video

Теги: amazon, властелин колец, кольца власти, сериал, тизер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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