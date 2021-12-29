Создатели представили Загадочника с оружием.

Представлен новый ролик фильма "Бэтмен". Кинокомпания Warner Bros. опубликовала телевизионный ролик фильма, режиссером которого выступает Мэтт Ривз. В кадрах представлены новые эпизоды с таким персонажем как Загадочник. Этот герой является врагом Брюса Уэйна. Зрители смогли увидеть злодея вместе со снайперской винтовкой в руках.

Напомним, что фильм "Бэтмен" позиционирует себя как мрачный детективный триллер. Создатели хотят рассказать в нем о том, как Брюс Уэйн вёл себя в первые годы своей карьеры в качестве защитника Готэма. Критики ожидают, что будет продемонстрирована жесткая сторона героя, а также его беспощадность к противникам. Хронометраж картины составит три часа.

Официальный релиз киноработы с Робертом Паттинсоном запланирован на 3 марта 2022. С 19 апреля лента появится в стриминговых онлайн-сервисах.

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Фото и видео: YouTube / Binge Watch This