Американский телеканал HBO показал трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть". Автором телевизионного проекта выступил Тайка Вайтити. Основным героем истории станет дворянин по имени Стид Бонет, который принял решение о том, что будет пиратом.
Напомним, что сам Вайтити выступил сопродюсером, а также режиссёром первого эпизода проекта. Он даже сыграл одну из значимых ролей. Речь идет о капитане Черная Борода. В выпусках также появятся звездные гости. Роль Бонета получил из Дарби. В актерском составе также указаны Нат Факсон, Юэн Бремнер, Джоэль Фрай, Фред Армисен и другие.
Netflix опубликовал трейлер сериала "Викинги: Вальхалла".
Фото и видео: YouTube / HBO Max
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