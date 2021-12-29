Выход сериала запланирован на март.

Американский телеканал HBO показал трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть". Автором телевизионного проекта выступил Тайка Вайтити. Основным героем истории станет дворянин по имени Стид Бонет, который принял решение о том, что будет пиратом.

Напомним, что сам Вайтити выступил сопродюсером, а также режиссёром первого эпизода проекта. Он даже сыграл одну из значимых ролей. Речь идет о капитане Черная Борода. В выпусках также появятся звездные гости. Роль Бонета получил из Дарби. В актерском составе также указаны Нат Факсон, Юэн Бремнер, Джоэль Фрай, Фред Армисен и другие.

Netflix опубликовал трейлер сериала "Викинги: Вальхалла".

Фото и видео: YouTube / HBO Max