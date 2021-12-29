Проект выйдет на сервисе 25 февраля.

Стриминговый онлайн-сервис Netflix опубликовал трейлер сериала "Викинги: Вальхалла". Платформа представила зрителям новый проект, сюжет которого развернется спустя сто лет после оригинальной истории "Викингов" (выходили на телеканале History). В сериале будет говориться о временах правления короля Кнуда Великого, о мореплавателе Лейфе Эрикссоне, об Эдмунде Железнобоком и Херальде Сигурдссоне.

Официальный релиз проекта намечен на 25 февраля. Эпизоды сериала будут доступны одновременно. Режиссерами серий выступили Стив Сэйнт Легер, Нильс Арден Плев, Ханна Куин. Основные роли исполнили актеры Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Дэвид Оакс.

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Фото и видео: Netflix

