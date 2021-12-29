Проект выйдет на экраны 18 февраля.

Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер мультсериала The Cuphead Show. Анимационный проект будет доступен для просмотра зрителям онлайн-ресурса с 18 февраля.

Напомним, что мультипликационный сериал создан на основе одноименной виртуальной игры. В основе сюжета останется история чашек по имени Капхед и Магмен. Персонажи столкнутся с разнообразными врагами. В частности, на их пути встанет даже сам дьявол. Известно, что Капхед предстанет публике в роли негодяя, а Магмен - станет его братом.

Создатели проекта уточнили, что значительно расширят геройный ряд оригинальной версии.

В грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров.

Фото и видео: YouTube / Netflix



