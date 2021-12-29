В грядущем сериале по "Гарри Поттеру" будет гендерное разнообразие среди актеров

Роль матери Гарри может исполнить "гендерно-неконформная, небинарная транс-женщина".

Британская газета The Daily Mail сообщила об участии в сериале по "Гарри Поттеру" трансгендерных и небинарных актеров. По информации издания, отца юного волшебника может сыграть мужчина азиатского, латиноамериканского или африканского происхождения.

На роль матери Гарри подыскивают "гендерно-неконформную, небинарную транс-женщину". Питера Петтигрю может исполнить транс-мужчина.

О съемках сериала по мотивам "Гарри Поттера" стало известно в январе 2021 года. Премьера должна состояться на телеканале HBO.

Ранее вышел специальный трейлер "Крестного отца" в честь 50-летия фильма.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"