Вышел специальный трейлер "Крестного отца" в честь 50-летия фильма

Отреставрированная версия выйдет в ограниченном прокате 24 февраля.

Компания Paramount Pictures представила специальный трейлер фильма "Крестный отец" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Впервые картинка вышла в прокат в 1972 году.

В честь 50-летия с момента выхода первой части трилогии "Крестного отца" в кинотеатрах выпустят отреставрированную версию. Сюжет фильма рассказывает о мафиозной семье Корлеоне. Главные роли исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино, Роберт Дювалл и другие.

Фильм выйдет в ограниченном прокате 24 февраля. В России "Крестного отца" покажут в ряде кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга.

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Видео: YouTube / Paramount Pictures