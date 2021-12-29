Вышел новый трейлер игры ELEX II

В Сети появился трейлер компьютерной ролевой игры ELEX II, который рассказывает ожидающим выхода новинки о сражениях в ней. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании THQ Nordic.
В видео рассказывают о различных врагах, которые окажутся на пути протагониста, а также об инструментах для борьбы с противниками. Игрокам будет доступен большой выбор оружия и различной амуниции.
Релиз ELEX II состоится 1 марта 2022 года для ПК, и актуальных консолей PS и Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа.
Ранее вышел трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном.
Видео: Youtube / THQ Nordic
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