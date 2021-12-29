Вышел новый трейлер игры ELEX II

Релиз намечен на 1 марта.

В Сети появился трейлер компьютерной ролевой игры ELEX II, который рассказывает ожидающим выхода новинки о сражениях в ней. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании THQ Nordic.

В видео рассказывают о различных врагах, которые окажутся на пути протагониста, а также об инструментах для борьбы с противниками. Игрокам будет доступен большой выбор оружия и различной амуниции.

Релиз ELEX II состоится 1 марта 2022 года для ПК, и актуальных консолей PS и Xbox. Игра уже доступна для предварительного заказа.

Ранее вышел трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном.

Видео: Youtube / THQ Nordic