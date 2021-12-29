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Вышел трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном

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Премьера фильма в России состоится 23 февраля.

В сети появился трейлер боевика "Игра теней" режиссера Марка Уильямса.

Сюжет фильма рассказывает историю сотрудника ФБР Трэвиса Блока, решившего уйти в отставку ради внучки. Однако после ее похищения агентами он решает бросить вызов системе и раскрыть опасный заговор.

Главную роль исполнил Лиам Нисом. "Игра теней" выйдет в мировом прокате 20 января. В России фильм появится 23 февраля.

Ранее в сети появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" с Лили Джеймс и Себастианом Стэном.

Видео: YouTube / Collider Exclusives

Теги: игра теней, лиам нисон, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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