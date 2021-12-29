Вышел трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном

В сети появился трейлер боевика "Игра теней" режиссера Марка Уильямса.
Сюжет фильма рассказывает историю сотрудника ФБР Трэвиса Блока, решившего уйти в отставку ради внучки. Однако после ее похищения агентами он решает бросить вызов системе и раскрыть опасный заговор.
Главную роль исполнил Лиам Нисом. "Игра теней" выйдет в мировом прокате 20 января. В России фильм появится 23 февраля.
Ранее в сети появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" с Лили Джеймс и Себастианом Стэном.
Видео: YouTube / Collider Exclusives
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