В сети появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" с Лили Джеймс и Себастианом Стэном

Hulu представил новый трейлер биографического сериала "Пэм и Томми". Его опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.
Режиссером проекта выступил Крейг Гиллеспи, режиссер "Круэллы". Сюжет сериала уделен скандалу, связанному с публикацией журналистами интимного видео актриссы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли.
Главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Мировая премьера "Пэм и Томми" состоится 2 февраля в Hulu.
Ранее Sony представила первый отрывок экранизации Uncharted.
Видео: YouTube / Hulu
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все