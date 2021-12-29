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В сети появился новый трейлер сериала "Пэм и Томми" с Лили Джеймс и Себастианом Стэном

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Проект выйдет в онлайн-кинотеатре 2 февраля.

Hulu представил новый трейлер биографического сериала "Пэм и Томми". Его опубликовали на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Режиссером проекта выступил Крейг Гиллеспи, режиссер "Круэллы". Сюжет сериала уделен скандалу, связанному с публикацией журналистами интимного видео актриссы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли.

Главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастиан Стэн. Мировая премьера "Пэм и Томми" состоится 2 февраля в Hulu.

Ранее Sony представила первый отрывок экранизации Uncharted.

Видео: YouTube / Hulu

Теги: hulu, пэм и томми, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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