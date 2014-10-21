Концерт "Властелин колец"

Концерт классической музыки "Властелин колец" пройдет 11 сентября в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Посетителей концерта ожидает живой звук в исполнении симфонического оркестра под видеоряд из лучших моментов кинотрилогии "Властелин колец". Известный композитор и дирижер Говард Шор и режиссер Питер Джексон создали уникальную музыку для картин.

Сказания о Средиземье – хроника Великой войны за Кольцо. Тот, кто владел им, получал власть над всеми живыми, однако был обязан служить злу.

Симфонический оркестр и кадры из любимых фильмов, затихающий свет и мощный звук. Невероятные повороты сюжета, знакомая мелодия.

Исполнитель – концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории.

Фото: fromheartevent.com