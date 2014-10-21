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Концерт "Властелин колец"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Властелин колец"

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Концерт классической музыки "Властелин колец" пройдет 11 сентября в ДК имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Посетителей концерта ожидает живой звук в исполнении симфонического оркестра под видеоряд из лучших моментов кинотрилогии "Властелин колец". Известный композитор и дирижер Говард Шор и режиссер Питер Джексон создали уникальную музыку для картин. 

Сказания о Средиземье – хроника Великой войны за Кольцо. Тот, кто владел им, получал власть над всеми живыми, однако был обязан служить злу. 

Симфонический оркестр и кадры из любимых фильмов, затихающий свет и мощный звук. Невероятные повороты сюжета, знакомая мелодия. 

Исполнитель – концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории. 

Фото: fromheartevent.com

Теги: властелин колец, дк имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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