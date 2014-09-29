Спектакль "Сирена и Виктория"

Комедию "Сирена и Виктория" покажут 29 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Комедия "Сирена и Виктория" о дружбе двух женщин, которые решили покончить с одиночеством. Первая из них – бизнес-леди, добившаяся материального успеха. Однако деньги не принесли ей истинного счастья. Дама захотела выучить английский язык, для чего наняла скромного педагога Викторию.

Муж репетитора, когда оказался во власти, нашел другие отношения. Так, Виктория тоже осталась в одиночестве, что и объединило женщин.

Сирена решила в какой-то момент побороться за счастье подруги, но на их голову "падает" Константин – мужчина по вызову и астроном. После встречи троицы в их жизнях начинается череда нелепых ситуаций.

Фото: dk-tlt.ru