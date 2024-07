Вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Премьера шоу намечена на 29 августа.

На мероприятии San Diego Comic-Con 2024 создателями сериала был презентован свежий трейлер второго сезона проекта "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Почти четырёхминутный ролик демонстрирует зрителям уже знакомых персонажей, но также и новые эпичные локации. Ранее издание Entertainment Weekly делилось с читателями свежими кадрами со съемок телевизионного шоу. На фотографиях можно было заметить эльфа по имени Адар, которого во втором сезоне играет актер Сэм Хэзелдайн ("Властелины воздуха").

Напомним, что продолжение сериала доберётся до экранов 29 августа 2024 года. Второй сезон "Колец власти" дебютирует на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Авторы шоу обещают, что сражения в продолжении "Колец власти" будут "в разы интенсивнее", чем показывалось в первом сезоне шоу.

Вышел новый трейлер хоррора "Не говори никому".

Фото и видео: YouTube / Prime Video