В сети появился трейлер второго сезона сериала "Властелин колец"

Премьера шоу запланирована на 29 августа.

Компания Amazon опубликовала в социальных сетях свежий трейлер второго сезона телевизионного сериала "Властелин колец: Кольца власти". В презентационном ролике авторы шоу показали множество новых сцен, а также антигероя Саурона и других знакомых персонажей по первому сезону. Известно, что события второго сезона развернутся сразу после окончания истории первого сезона. речь идет о моменте, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В актёрском составе указаны Киран Хайндс ("Рим", "Игра престолов"), Рори Киннер ("Не время умирать") и Таня Муди ("Шерлок"). Продолжение истории по вселенной культового писателя Джона Толкина выйдет в свет 29 августа. Во втором сезоне запланировано восемь эпизодов. А финал показа серий состоится 17 октября.

Вышел новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник".

Фото и видео: YouTube / Amazon Prime Video UK & IE