Вышел новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник"

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник". Режиссером картины выступил Джей Си Чендор.
Фильм рассказывает историю происхождения одного из антагонистов вселенной комиксов Marvel. Русский эмигрант Сергей Кравинов намерен доказать свое право быть величайшим охотником в мире.
В главных ролях сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Ариана ДеБос, Кристофер Эбботт и другие. Мировая премьера состоится 13 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер боевика "Волки".
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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