Вышел новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник"

Мировая премьера состоится 13 декабря.

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник". Режиссером картины выступил Джей Си Чендор.

Фильм рассказывает историю происхождения одного из антагонистов вселенной комиксов Marvel. Русский эмигрант Сергей Кравинов намерен доказать свое право быть величайшим охотником в мире.

В главных ролях сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Ариана ДеБос, Кристофер Эбботт и другие. Мировая премьера состоится 13 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер боевика "Волки".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment