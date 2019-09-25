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Вышел новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник"

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Мировая премьера состоится 13 декабря.

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер фильма "Крэйвен-охотник". Режиссером картины выступил Джей Си Чендор.

Фильм рассказывает историю происхождения одного из антагонистов вселенной комиксов Marvel. Русский эмигрант Сергей Кравинов намерен доказать свое право быть величайшим охотником в мире.

В главных ролях сыграли Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Ариана ДеБос, Кристофер Эбботт и другие. Мировая премьера состоится 13 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер боевика "Волки".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: sony pictures entertainment, крэйвен-охотник, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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