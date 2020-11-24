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Вышел новый трейлер боевика "Волки"

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Мировая премьера состоится 20 сентября.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер комедийного боевика "Волки". Режиссером и сценаристом проекта выступил Джон Уоттс.

Сюжет фильма расскажет историю двух чистильщиков, которые должны объединиться ради общего дела, так как задуманное на старте дело пошло не по плану. При этом оба героя совершенно не доверяют друг другу.

В главных ролях сыграли Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс и другие. Мировая премьера состоится 20 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Ускорение".

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, волки, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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