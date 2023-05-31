Вышел дублированный трейлер фильма "Ускорение"

Премьера в России состоится 5 сентября.

Кинокомпания "Парадиз" представила дублированный трейлер фильма "Ускорение". Режиссером картины выступил Микаэль Хольфстрем.

Сюжет расскажет о группе астронавтов, которая отправляется в смертельно опасную миссию длиной в 1,5 миллиарда миль и несколько лет к спутнику Сатурна. Герои пытаются сохранить контроль над реальностью, когда долгое пребывание у космосе начинает влиять на их сознание.

В главных ролях сыграли Кейси Аффлек, Лоренс Фишберн, Томер Капон и другие. Премьера в России состоится 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Дикий робот".

Видео: YouTube / Кинокомпания Парадиз