Вышел новый трейлер мультфильма "Дикий робот"

Мировая премьера состоится 27 сентября.

Киностудия DreamWorks представила новый трейлер анимационного фильма "Дикий робот". Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Сандерс.

Сюжет мультфильма основан на одноименной книге Питера Брауна. В нем рассказывается история робота-помощника Розы, который попадает на остров с животными. Робот изучает их языки и начинает новую жизнь.

Роли озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кэтрин ОʼХара, Билл Найи, Марк Хэмилл и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.

Ранее Netflix представил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара".

Видео: YouTube / Universal Pictures.