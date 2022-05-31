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Netflix представил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара"

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Мировая премьера состоится 26 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Шоураннером проекта выступил Хван Дон Хек.

События развернутся спустя три года после финала первого сезона. Главный герой Ки Хун после победы в играх на выживание решает снова принять в них участие, чтобы выяснить, кто стоит за их организацией.

В главных ролях сыграли Ли Дон-чже, Ли Бен-хон, Ви Ха-Джун, Кон Ю и другие. Мировая премьера второго сезона состоится 26 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Уродина".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, игра в кальмара, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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