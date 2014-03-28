Netflix представил трейлер фильма "Уродина"

Мировая премьера состоится 13 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил научно-фантастического трейлер фильма "Уродина". Режиссером картины, снятой по одноименному роману, выступил МакДжи.

Сюжет рассказывает историю об антиутопическом мире будущего, где люди идут на пластические операции, чтобы соответствовать стандартам красоты. Но этой системе решает бросить вызов девушка по имени Талли Янгблад, которая отказывается от вмешательства в свою внешность.

В главных ролях сыграли Джои Кинг, Лаверн Кокс, Чейз Стоукс, Джиллиан Мюррэй и другие. Мировая премьера состоится 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда".

Видео: YouTube / Netflix