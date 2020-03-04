Вышел трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда"

Мировая премьера состоится 3 декабря.

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда". Режиссерами проекта выступили Джон Уоттс, Дэвид Лоури, Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт.

Сюжет рассказывает историю четырех детей, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после открытия на своей планете.

В главных ролях сыграли Джуд Лоу, Керри Кондон, Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит и другие. Мировая премьера состоится 3 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер пятой части "Истории игрушек".

Видео: YouTube / Star Wars