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Sony поделилась свежим тизером мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных"

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Мировая премьера состоится 2 июня.

Кинокомпания Sony Pictures поделилась свежим тизером мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных". Режиссерами проекта выступили Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон.

Картина является продолжением мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 2019 года. Главный герой Майлз Моралес снова встретится с Гвен Стейси ,чтобы отправиться с ней в совместное путешествие по разным вселенным, чтобы встретиться с различными версиями Человека-паука и его врагов.

Роли озвучили Шамеик Мур, Хейли Стейнфелд, Оскар Айзек и другие. Мировая премьера состоится 2 июня.

Ранее Marvel представила трейлер сериала "Секретное вторжение".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment 

Теги: sony pictures, мультфильм, тизер, человек паук паутина вселенных
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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nanaya centrithis
Сегодня 11:40

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