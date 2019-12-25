Из петербургских колоний начали забирать книги

Правозащитница Меркачева проверит сообщения об изъятии книг в колониях Петербурга.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева намерена обратиться в прокуратуру после сообщений об изъятии книг из библиотек исправительных учреждений Петербурга и Ленинградской области. Об этом правозащитница сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Меркачевой, ей поступили обращения от людей, отбывающих наказание. Они утверждают, что из библиотечных фондов забирают литературу по психологии и саморазвитию, а также произведения зарубежных авторов. Некоторые заключенные, по ее словам, сообщают, что изъятые книги якобы собираются уничтожить.

Меркачева заявила, что часть полученных обращений уже направила уполномоченному по правам человека, а также готовит запрос в прокуратуру. Правозащитница считает необходимым проверить происходящее в учреждениях.

Ранее сообщалось о ситуации в ИК-6 в Обухово, где литературу зарубежных авторов собрали для последующей проверки. При этом осужденным, согласно опубликованной информации, разрешили оставить Библию и произведения русской классики.

В ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области пояснили, что в исправительных учреждениях проводится плановая сверка библиотечных фондов. В ведомстве заявили, что личные книги, не включенные в федеральный перечень экстремистских материалов, не уничтожаются. Их могут передать родственникам осужденных или оставить на хранение.

Уничтожению, по информации ГУ ФСИН, подлежат только ветхие экземпляры и издания, включенные в федеральный перечень экстремистских материалов.

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