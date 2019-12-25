Белоруссия подарила Петербургу книги о войне в День блокады

Минкульт РБ передал уникальные издания музею на Соляном.

В День 85‑й годовщины начала блокады Ленинграда, 8 сентября, в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялась церемония передачи книг от Министерства культуры Республики Беларусь. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт‑Петербурга.

В фонд музея передан комплекс белорусских изданий, посвящённых сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. В них отражены трагедия мирного населения на оккупированных территориях, подвиги партизан, подпольщиков и красноармейцев.

В ответ сотрудники музея презентовали представителям белорусского министерства собственные печатные издания. Таким образом, стороны осуществили взаимный обмен книжными памятниками, связанными с военной историей.

Ранее мы сообщили о том, что скончался актер из фильма "В бой идут одни старики" Марченко.

Фото: комитет по культуре Санкт-Петербурга