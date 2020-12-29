Вышел трейлер сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского

Премьера намечена на 28 января.

В сети появился трейлер ериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса "Кинопоиск".

Известно, что режиссером выступил Владимир Мирзоев. Главное роли в сериале исполнят Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

В сюжете история молодых людей из мегаполиса, которые попадают в глубинку и сталкиваются с мистическими историями

Премьера намечена на 28 января.

Ранее мы сообщал о том, что Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина.

Видео: кинопоиск/YT