Вышел трейлер сериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского

В сети появился трейлер ериала "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса "Кинопоиск".
Известно, что режиссером выступил Владимир Мирзоев. Главное роли в сериале исполнят Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.
В сюжете история молодых людей из мегаполиса, которые попадают в глубинку и сталкиваются с мистическими историями
Премьера намечена на 28 января.
Ранее мы сообщал о том, что Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина.
Видео: кинопоиск/YT
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