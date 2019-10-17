  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина
Сегодня, 10:08
126
IRINA_CHALKINA

Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина

0 0

Режиссером фильма под рабочим названием "Декабрь" станет Клим Шипенко.

Режиссер Клим Шипенко снимет фильм про побег Сергея Есенина из СССР. Студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съемки триллера. Об этом сообщает "Афиша Daily".

Кинолента носит рабочее название "Декабрь". Известно, что главную роль исполнит Александр Петров. Также в проекте снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и Мария Валешная.

По сюжету Айседора Дункан готовит побег Есенина из СССР. Знаменитому поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги. 

Съемки картины проходят в Москве и Петербурге. 

Ранее мы сообщали о том, что Михаил Ефремов вернется на телеэкраны в 2021 году.

Фото: klim_shipenko/instagram

Теги: актер александр петров, асмус кристина, есенин сергей
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии