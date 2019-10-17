Петров и Асмус снимутся в фильме "Декабрь" про Сергея Есенина

Режиссером фильма под рабочим названием "Декабрь" станет Клим Шипенко.

Режиссер Клим Шипенко снимет фильм про побег Сергея Есенина из СССР. Студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съемки триллера. Об этом сообщает "Афиша Daily".

Кинолента носит рабочее название "Декабрь". Известно, что главную роль исполнит Александр Петров. Также в проекте снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и Мария Валешная.

По сюжету Айседора Дункан готовит побег Есенина из СССР. Знаменитому поэту остается только сесть в поезд и доехать до Риги.

Съемки картины проходят в Москве и Петербурге.

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Фото: klim_shipenko/instagram