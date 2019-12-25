Асмус снялась у дверей ЗАГСа в свадебном платье после развода

Она объяснила сама это двусмысленное фото.

Актриса Кристина Асмус, которая в конце октября официально развелась с шоуменом Гариком Харламовым, разместила в Instagram фотографию в свадебном платье на фоне ЗАГСа.

Подписчики сразу заподозрили неладное. Мало кто поверил, что актриса так быстро смогла найти замену мужу, с которым прожила 7 лет в браке. Также многих смутил выбор наряда, они посчитали, что Асмус выбрала бы себе что-то более элегантное.

Позже Асмус добавила новый пост, чтобы объяснить предыдущее двусмысленное фото. Она похвалила подписчиков за догадливость и сообщила, что, действительно, для свадьбы выбрала бы другой наряд. Да и спешить бы не стала.

Замуж в итоге вышла ее героиня в фильме "Булки". Съемки комедии начинались уже трижды, то из-за закрытых границ, то из-за болезни самой актрисы.

Фото: Instagram/ asmuskristina