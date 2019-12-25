Брак Гарика Харламова и Кристины Асмус официально расторгнут

Бракоразводный процесс длился почти 4 месяца – суд давал время на примирение.

Мировой суд официально расторг брак шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бракоразводный процесс затянулся почти на 4 месяца – суд давал время на примирение. Однако чувства между бывшими супругами так и не разгорелись с новой силой. Вместо Асмус и Харламова на заседаниях присутствовали их адвокаты.

Экс-супруги утверждают, что решение о разводе стало обоюдным. В недавнем интервью Харламов объяснил причину расставания с Асмус. Он заявил, что какого-то прецедента в их отношениях не было, просто ослабли чувства.

Дочь Настя останется жить с матерью. Как будет делиться имущество, пока не понятно. Скорее всего, суды по этому поводу продолжатся.

Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода.

Фото: Instagram / asmuskristina