Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода

"Все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте".

Шоумен Гарик Харламов в интервью PeopleTalk рассказал, какие сейчас у него отношения с бывшей женой, актрисой Кристиной Асмус.

Харламов рассказал СМИ, что у них нет вражды, они изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону. Он отметил, что они остались друзьями и недавно вместе снимались в одном проекте.

Все осталось так же, кроме штампов "муж" и "жена" в паспорте. Гарик Харламов

Также Гарик Харламов заявил, что спокойно относится ко всем новостям о своих новых романах, потому что бороться с "информационным фастфудом" бессмысленно.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в июне.

Фото: Instagram / asmuskristina