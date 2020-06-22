Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов разводится с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Он рассказал, что их отношения начались восемь лет назад.
Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся.
Гарик Харламов, юморист
Он признался, что благодарен Асмус за дочь. По его словам, в разводе не виновата ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий.
Харламов попросил прессу не беспокоить его, потому что бракоразводный процесс это "непростой период".
Ранее Харламов вновь высмеял шоу Гузеевой "Давай поженимся".
Видео: Instagram/asmuskristina, garikkharlamov
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