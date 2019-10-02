Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Юморист смонтировал видео, в котором объединил часть программы с эпизодом из фильма "Люди в черном".

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вновь поиздевался над программой "Давай поженимся", которую ведет Лариса Гузеева. Юморист смонтировал забавное видео, в котором объединил часть передачи с эпизодом из фильма "Люди в черном". Ролик появился на странице Харламова в Instagram.

На этот раз шутка Гарика оказалась направлена на жениха, который принимал участие в "Давай поженимся". За кадром Гузеева произносит фразу, что "Александр искренне не понимает, почему девушки, которых он приглашает на свидание, соглашаются на встречу с ним только в состоянии алкогольного опьянения". В комментарии к посту Харламов написал: "не понимает)", саркастично намекая на то, что тут якобы все ясно.

Подписчики юмориста в Instagram отметили, что у Харламова любовь с Ларисой, и им стоит создать творческий тандем. Другие предложили ему заменить Гузееву в шоу "Давай поженимся" и вести передачу вместо нее.

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Видео: Instagram / garikkharlamov