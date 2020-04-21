Мусульмане России оскорблены сериалом "Зулейха открывает глаза"

В картине присутствует интимная сцена в здании мечети, что недопустимо.

Муфтий Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов потребовал извинений от авторов сериала "Зулейха открывает глаза". Он заявил, что в картине присутствует интимная сцена в здании мечети, что недопустимо. Об этом пишет ТАСС.

Также сообщество восприняло за оскорбление использование имен российских представителей мусульманского духовенства в качестве имен политзаключенных. По словам Крганова, ответственные за эту "оплошность" люди должны принести извинения всем мусульманам и "уважаемым муфтиям".

После выхода сериала в эфир в адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой и писательницы, по мотивам книги которой поставлен сюжет, Гузель Яхиной посыпались проклятия. Радикально настроенная часть татарского общества обвинила их в искажении истории. Режиссер Егор Анашкин ответил на критику, заявив, что его бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так".

Первая серия сериала "Зулейха открывает глаза" вышла в эфир телеканала "Россия-1" 13 апреля. Действие разворачивается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главными из которых оказываются Любовь и Прощение.

Ранее мы писали, что коммунисты потребовали запретить сериал "Зулейха открывает глаза".

Видео: YouTube / Россия 1