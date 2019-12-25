Суд Петербурга запретил объявления о работе и жилье только для мусульман

В соцсетях признали незаконными религиозные ограничения в вакансиях.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга суд признал незаконными объявления о работе и аренде жилья, адресованные исключительно мусульманам, указав на нарушение принципов равноправия и недопустимость дискриминации.

Суд Пушкинского района Санкт-Петербурга рассмотрел дело о размещении в социальной сети "ВКонтакте" объявлений, содержащих ограничения по религиозному признаку. Речь шла о двух публикациях, находившихся в свободном доступе для неограниченного круга пользователей.

В одном из объявлений автор искал электрика и указывал в требованиях обязательное исповедание ислама. Во втором сообщении предлагалась аренда жилого помещения, при этом арендодатель также ограничивал круг потенциальных нанимателей только мусульманами.

Суд установил, что подобные формулировки нарушают нормы российского законодательства, гарантирующего равенство прав и свобод независимо от отношения к религии. В материалах дела отмечено, что такие публикации создают условия для дискриминации и могут способствовать формированию социальной напряженности.

Судебная инстанция указала, что действующее законодательство Российской Федерации запрещает пропаганду исключительности или ограничения прав граждан по признаку вероисповедания. Также подчеркивается, что гражданам гарантировано право на труд и жилье без каких-либо религиозных условий. По итогам рассмотрения дела суд признал информацию, содержащуюся в указанных объявлениях, запрещенной к распространению на территории России. Размещение подобных сообщений в интернете может повлечь административную ответственность, а сами публикации подлежат блокировке в установленном законом порядке.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержан дроп-курьер, укравший у пенсионерки почти 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV