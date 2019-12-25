В Петербурге задержан дроп-курьер, укравший у пенсионерки почти 1,5 млн рублей

Подозреваемый, которому доверяли сбор денег мошенники, был установлен по видеозаписям и ему предъявлено обвинение.

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в мошенничестве, который лично забрал у 78-летней пенсионерки почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 20 декабря 78-летняя жительница Купчино обратилась в полицию. Она рассказала, что в ночь с 18 на 19 декабря ей позвонили неизвестные и под предлогом того, что её внук попал в беду, потребовали срочно собрать крупную сумму. Поверив злоумышленникам, пенсионерка сняла деньги и передала их неизвестному мужчине на автозаправке на Будапештской улице. Общая сумма ущерба составила 1 497 477 рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить предполагаемого исполнителя — 33-летнего жителя Санкт-Петербурга. Следствие считает, что он действовал в качестве так называемого "дропа" или "дроп-курьера" — человека, который лично забирает деньги у обманутой жертвы, чтобы передать их организаторам преступной схемы.

