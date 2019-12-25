На Пейзажной улице полиция разыскивает участников массовой драки у питейного заведения

В ходе конфликта с бейсбольными битами и ножей пострадали два человека.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полиция разыскивает участников массовой драки, которая произошла у питейного заведения на Пейзажной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл вечером 27 декабря. Около 23:43 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями в заведении общепита на Пейзажной улице, 14. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку с участием около семи человек, которые использовали спортивный инвентарь и холодное оружие.

На место немедленно выехали наряды Росгвардии и полиции. Им удалось задержать двух участников драки: 29-летнего гражданина одной из стран Закавказья и 39-летнего жителя Московской области. Оба были доставлены в отдел, в отношении них составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Ещё двое участников — 22-летний и 28-летний петербуржцы — с полученными травмами были госпитализированы с места происшествия. Остальные участники конфликта скрылись до приезда правоохранителей, их личность и местонахождение сейчас устанавливаются.

Фото: Piter.TV